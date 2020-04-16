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16.04.2020

İstanbul’da evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı, 2 kişi tuvalete saklandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem yaptı.

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