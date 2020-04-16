- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul’da evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı, 2 kişi tuvalete saklandı
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.