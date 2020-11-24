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İstanbul'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Giriş: 24.11.2020 08:36
Güncelleme:24.11.2020 09:50
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.

Kartpostallık görüntüler oluştu
Kartpostallık görüntüler oluştu
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