TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası başladı: başvuru şartları neler?

TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyası başladı. Borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerini ilgilendiren kampanya kapsamında başvuruların nasıl yapılacağı ve şartların neler olduğu merak ediliyor. 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiren kampanyada son başvuru tarihi 19 Ekim olarak açıklandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kampanyanın detaylarını aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, TOKİ indirim kampanyasından nasıl yararlanılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.