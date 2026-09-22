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Adalet Bakanı Gürlek'ten Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adalet Bakanı Gürlek'ten Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

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