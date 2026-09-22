Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da sıcaklıklar 7-8 derece düşecek

Yazdan kalan sıcak günler sona eriyor. İstanbul'da sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi beklenirken, yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. İstanbul Valiliği de megakentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulundu. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 22 Eylül Salı günü İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini değerlendirdi.