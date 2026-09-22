-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da sıcaklıklar 7-8 derece düşecek
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da sıcaklıklar 7-8 derece düşecek

Yazdan kalan sıcak günler sona eriyor. İstanbul'da sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi beklenirken, yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. İstanbul Valiliği de megakentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulundu. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 22 Eylül Salı günü İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini değerlendirdi.

Bebeklerde gelişim takibi neden önemli? Uzmanından ailelere kritik uyarılar
Sonraki Video
Bebeklerde gelişim takibi neden önemli? Uzmanından ailelere kritik uyarılar
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar