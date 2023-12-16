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İstanbul'da etkili fırtına! Üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı

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Giriş: 16.12.2023 20:05
Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.
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