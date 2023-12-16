16 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul'da etkili fırtına! Üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı
Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.