17 Aralık 2021, Cuma
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İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı
Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri 37 bin liradan 41 bin liraya yükseltildi. Gasilhane, tahta tabut, tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 640 lira ile 41 bin 140 lira arasında değişiyor.