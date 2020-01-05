İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar? |Video

Her yıl olduğu bu yılda ekmek fiyatlarına yapılan ya da yapılması beklenen zamlar tartışma yarattı. Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılan zamla ekmek fiyatları 25 kuruş artarak 1,5 TL oldu. Vatandaşlar "Ankara'dan sonra İstanbul'da da ekmeğe zam yapılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Konuyla ilgili ilk açıklama İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den geldi. Çetin, "Ekmeğe yüzde 20 zam planlıyoruz" dedi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ise zammın ülke genelinde yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar ise bu duruma tepkili...

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda.İstanbul Fırıncılar Odası zam talebini yineledi. Talep kabul görürse, İstanbul'da ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamasında "Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti.