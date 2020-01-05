05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.01.2020

İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar? |Video

Her yıl olduğu bu yılda ekmek fiyatlarına yapılan ya da yapılması beklenen zamlar tartışma yarattı. Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılan zamla ekmek fiyatları 25 kuruş artarak 1,5 TL oldu. Vatandaşlar "Ankara'dan sonra İstanbul'da da ekmeğe zam yapılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Konuyla ilgili ilk açıklama İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den geldi. Çetin, "Ekmeğe yüzde 20 zam planlıyoruz" dedi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ise zammın ülke genelinde yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar ise bu duruma tepkili...

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda.İstanbul Fırıncılar Odası zam talebini yineledi. Talep kabul görürse, İstanbul'da ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamasında "Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Bakırköy'de yangın!
Bakırköy'de yangın!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Camide yumruklu kavga!
Camide yumruklu kavga!
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!
Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için durunca...
Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için durunca...
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İçi yolcu dolu otobüs kaza yaptı! Yaralılar var
İçi yolcu dolu otobüs kaza yaptı! Yaralılar var
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
Daha Fazla Video Göster