İstanbul'da ekmeğe 'gizli' zam geldi | İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı

Türk sofralarının olmazsa olmazı, baş tacı ekmeğe 'gizli' zam geldi. Çünkü, fırıncılar odasının böyle bir zam kararı yok! 250 gram ekmeğin mevcut satış fiyatı, aslında 1 lira 50 kuruş... En son zam geçen yıl yapılmış ve ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılmıştı. Fırıncılar odası bu yıla ilişkin henüz bir zam kararı almadı ama dünden bu yana bazı fırıncılar, 250 gram ekmeği 1 lira 75 kuruşa satmaya başladı.