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İstanbul’da dev operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 13 – 21 Temmuz tarihleri arasında Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde uyuşturucu madde sattığı yönünde tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 132 kilo 395 gram Metamfetamin, 12 kilo 827 gram Esrar, 4 kilo 260 gram Skunk, 268 gram Sentetik Kannabinoid, 7 kilo 320 gram Afyon Sakızı, 7 kilo 803 gram Eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint Keneviri, 26 adet Extacy, 18 adet Sentetik Ecza, 64 kilo 780 gram Kimyasal Katkı, 10 adet ruhsatsız silah, 2 adet Pompalı Tüfek, 257 adet Fişek, 92 bin 640 TL, 1040 Dolar, 950 euro para ele geçirildi.
Konu ile ilgili 160 şüpheli şahıs tespit edilirken haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan 104'ü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema Alim Dalgıç/SABAH