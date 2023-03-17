17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da deprem endişesi arttı! Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?

İstanbul’da deprem endişesi arttı! Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 09:11
İstanbul'da beklenen depremle ilgili vatandaş oturduğu binayı kontrol ettirmeye başladı. Peki doğru deprem performans analizi nasıl yapılır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pegasus pilotunun savunması ortaya çıktı!
Pegasus pilotunun savunması ortaya çıktı!
Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?
Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?
Genç kadının sır ölümü!
Genç kadının sır ölümü!
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!
Art arda depremler ne anlama geliyor?
Art arda depremler ne anlama geliyor?
Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Binbir surat cezaevinden 12 gün sonra...
"Binbir surat" cezaevinden 12 gün sonra...
Uzman isimden korkutan tahmin!
Uzman isimden korkutan tahmin!
Deprem korkusu göçü tetikledi!
Deprem korkusu göçü tetikledi!
Cizre’de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
Cizre'de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
İYİ Parti’de aldatma skandalı
İYİ Parti'de aldatma skandalı
Katledilen Pınar’ın son görüntüleri!
Katledilen Pınar'ın son görüntüleri!
Daha Fazla Video Göster