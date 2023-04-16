İstanbul’da dehşet anları saniye saniye kamerada: Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı

Beyoğlu’da otoparkta beslediği köpeğine bakmaya gelen bir şahıs, babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah karşı babasıyla birlikte sokağa gelen Oktay Ö. (20) otoparktaki köpeğine bakmak istedi. Köpeğe baktığı sırada otoparktaki Mehmet Övün Ş. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Övün Ş., Oktay Ö.’nün babasına ve kendisine küfretti.