24 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşet anları! Gürültü yaptıkları için uyardı canından oldu
İstanbul’da 2 çocuk babası, gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı grupla tartıştı. İki taraf daha sonra sokağın başında tekrar karşılaşarak birbirlerine silah çekti. 2 çocuk babası Temel Arslan, 17 yaşındaki S.Y. tarafından eşinin gözleri önünde başından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin hemen öncesinde Arslan’ın son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.