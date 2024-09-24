24 Eylül 2024, Salı
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İstanbul’da dehşet anları! Börekçiyi pompalı tüfekle vurdular
Bayrampaşa’da baba ve oğlu park sebebiyle sopayla darp ettikleri börekçiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken baba ve oğlu polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.