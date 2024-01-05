İstanbul’da cuma trafiği! Her geçen dakika trafik yoğunluğu artıyor

Sefaköy yolunda ki yol yapım çalışmasından kaynaklı trafik yoğunluğunda artış oldu. Peki genel olarak İstanbul trafiğindeki yoğunluk ne durumda? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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