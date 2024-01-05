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İstanbul’da cuma trafiği! Her geçen dakika trafik yoğunluğu artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 18:51
Sefaköy yolunda ki yol yapım çalışmasından kaynaklı trafik yoğunluğunda artış oldu. Peki genel olarak İstanbul trafiğindeki yoğunluk ne durumda? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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