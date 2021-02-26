İstanbul’da çatıda yakalanan şüpheli: Eniştem karakola gelince konuşuruz

Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" ifadelerini kullandı.