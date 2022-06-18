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İstanbul’da büyük operasyon! 67 milyon liralık dolandırıcılığın faturasını ödeyecekler

DHA
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Giriş: 18.06.2022 15:57
İstanbul’da telefonla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheliye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
67 milyon liralık vurgunun faturasını ödeyecekler!
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