18 Haziran 2022, Cumartesi
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İstanbul’da büyük operasyon! 67 milyon liralık dolandırıcılığın faturasını ödeyecekler
İstanbul’da telefonla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheliye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.