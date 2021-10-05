İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! Yoğunluk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Son durum A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da trafik sorunu her geçen gün artıyor. Vatandaşlar yeni güne yine trafik çilesiyle başladı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay trafikteki son durumu Altunizade'den aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 65'lere dayanmış durumda.