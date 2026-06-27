Burdur'da tartıştığı adamı vurarak öldürdü

Olay gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akay ve Ali Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. yanında getirdiği silahla Hasan Akay'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Akay, ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleni ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirilen şüpheli şahıs Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.