21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da bitmeyen çile: Trafik! İşte yoğunluk haritasında son durum

İstanbul'da bitmeyen çile: Trafik! İşte yoğunluk haritasında son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 08:42
Megakent İstanbul'da trafik çilesi artık rutin bir hal almış durumda. Peki bu sabah İstanbul'da trafik ne durumda? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da bitmeyen çile
İstanbul'da bitmeyen çile
Kuru yük gemisinde büyük yangın
Kuru yük gemisinde büyük yangın
Sıfır Atık Projesi’ne gençlerden tam not
Sıfır Atık Projesi’ne gençlerden tam not
TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı
TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı
Dış ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı!
Dış ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı!
400’den fazla fosil bulundu!
400’den fazla fosil bulundu!
Balina kusmuğuna servet ödediler!
Balina kusmuğuna servet ödediler!
Tom Cruise’dan ilginç teşekkür
Tom Cruise’dan ilginç teşekkür
Ajdar’ın son hali şaşırttı
Ajdar’ın son hali şaşırttı
Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı
Baltalı işkence yapan şüpheli tutuklandı!
"Baltalı işkence" yapan şüpheli tutuklandı!
Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda yangın
Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda yangın
Daha Fazla Video Göster