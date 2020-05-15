15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da bir minibüsün içinden otobüs dolusu kadar insan çıktı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı |Video

İstanbul'da bir minibüsün içinden otobüs dolusu kadar insan çıktı! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2020 18:11
Güncelleme:15.05.2020 18:18
İstanbul'da denetimlere takılan bir minibüsün içinden otobüs dolusu kadar insan çıktı! Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı olayla ilgili görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 26 YOLCU ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09:00 sıralarında Bağcılar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde uygulama yapan görevlilerce durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan kontrollerde, araç içerisinde 26 yolcu bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü Mustafa K. isimli şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden ise 3 bin 180 TL, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgi maddeleri gereğince ise 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 321 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca araç 60 gün trafikten men edildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

Minibüsün içinde otobüs dolusu insan çıktı!
Minibüsün içinde otobüs dolusu insan çıktı!
Adım atacak yer yok! Ölüm kol geziyor
Adım atacak yer yok! Ölüm kol geziyor
Karantinada sıra dışı nikah
Karantinada sıra dışı nikah
HDP'li vekili provokasyonuna geçit yok!
HDP'li vekili provokasyonuna geçit yok!
İki nişan töreni sonrası korona vakaları arttı
İki nişan töreni sonrası korona vakaları arttı
Silahlı kavga kamerada!
Silahlı kavga kamerada!
Kamyon köprü girişinden uçtu!
Kamyon köprü girişinden uçtu!
Klimalar koronavirüsü yayar mı?
Klimalar koronavirüsü yayar mı?
Koronayı yendi Recep dedesine mesaj gönderdi
Koronayı yendi Recep dedesine mesaj gönderdi
Meteoroloji uyardı! Son 100 yılın en yükseği...
Meteoroloji uyardı! Son 100 yılın en yükseği...
12 yaşında direksiyon başına geçti… Hem yasağı deldi hem polisten kaçtı
12 yaşında direksiyon başına geçti… Hem yasağı deldi hem polisten kaçtı
2,5 lira verip saatlerce beklediler!
2,5 lira verip saatlerce beklediler!
Daha Fazla Video Göster