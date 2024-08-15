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İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 10:14
İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20 nin altına düştü.
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