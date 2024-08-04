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İstanbul'da baraj seviyesi yüzde 57'ye düştü

İstanbul'da baraj seviyesi yüzde 57'ye düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 15:46
İstanbul'da kurak ve sıcak geçen yaz mevsimiyle birlikte baraj seviyesi yüzde 57'ye düştü.
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