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İstanbul’da bakımsızlıktan çürüyen üst geçit tehlike saçıyor! İBB nerede?

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Giriş: 29.08.2023 18:27
Güncelleme:29.08.2023 18:40
İstanbul Bayrampaşa'da D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin durumu içler acısı. Bakımsızlık nedeniyle hemen her yerinde çürümeler görülen üst geçit, yayalar içinse büyük tehlike oluşturuyor.
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