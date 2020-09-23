İstanbul'da "asya kaplanı" paniği! Bu sivrisinek türü hangi ilçelerde görüldü? Sağlık için riskli mi?

İstanbullular, batı nil virüsü, zika virüsü, sarı humma gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip "asya kaplanı" denilen sivrisinek türü konusunda uyarıldı. Peki bu sivrisinek türünün diğerlerinden farkı ne? Sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Bu sinekler hangi ilçelerde görüldü? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğun olan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu canlı yayında anlattı.

A Haber canlı yayınında "asya kaplanı" adı verilen sivrisinek türüyle ilgili Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sineğin Asya'dan Avrupa'ya gemilerle ticaret esnasında taşındığını söyledi.

Yılancıoğlu, bu tür sivrisineklerin saldırgan türlerinin viral enfeksiyonlara sebep olabileceğini ve yeni hastalıkların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Asya kaplanı türünün soğuk havalarda da dirençli olduğunu ve 5 dereceye kadar da yaşabildiğini söyledi.

İstanbul'da da görülen bu sineklerin özellikle Beykoz, Zekeriyaköy ve Arnavutköy gibi semtlerde daha sık görüldüğünü bu sineklerin durgun sularda daha fazla yaşadığına da dikkati çekti.

Doktor Yılancıoğlu, bu sinek türünün normal bir sinek türünden farkının olmadığını, onların yaptığı etkiyi yaptığını ancak tek fark olarak vücudumuzun henüz bu türe alışık olmadığı için daha fazla alerjik reaksiyon gösterebileceğine dikkat çekti.