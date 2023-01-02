İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti! Hasta, yaşlı ve elinde yükü olanlar zorlanıyor

Bir üst geçit düşünün ki 39 basamaklı ve her gün on binlerce kişi kullanıyor. Dört farklı toplu ulaşım aracının durağını kesiştiriyor ve semt pazarının tek güzergahı. Hasta, yaşlı ve elinde yük olan insanların kullandığı bu üst geçitte çok önemli bir eksik var: Asansör....

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