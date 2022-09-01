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İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Peruklu vurgunda şoke eden savunma

DHA
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Giriş: 01.09.2022 14:39
İstanbul’da 40 yaşındaki iş kadını D.K.’nın kılığına girip bankaya giden dublör kadın hesaptan 500 bin lira çekti. D.K.’nın banka ile irtibatlı cep telefonunun da sahte kimlikle iptal edildiği ardından da şüpheli Ayşe A.’nın makyaj yapıp peruk takarak D.K.’ya benzeyerek bankadaki paraları çektiği öğrenildi.
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