30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da akılalmaz anlar! Motosikletli ölümden döndü...

İstanbul'da akılalmaz anlar! Motosikletli ölümden döndü...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü 'suçlusun' diyerek karşılık verdi. Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosikletini servis götüren Emir A., 06 FZR 02 plakalı motosiklet ile sahil yolunda seyretmeye başladı. Bir süre sonra yolda 34 ACU 662 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki araca makas attı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yola kenarına çekerek otomobilini durduran sürücü araçtan indi. Motosiklet sürücüsü Emir A'da sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Otomobil sürücüsünün karşılık vermesi üzerine motosikletli makas attığını söyledi. Ancak yaptığını kabul etmeyen sürücü, aracında oluşan hasara baktı. Tartışmanın ardından taraflar ardından olay yerinden ayrıldı.

MOTOSİKLETLİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde geçtiğimiz 8 Mart Pazar günü meydana gelen olayda ise motosiklet sürücüleri trafikte seyretmeye başladı. O esnada panelvan tipi bir araçla süratli bir şekilde seyreden sürücü, motosikletlilerin arasından makas atarak geçti. Korku dolu anlar yaşayan sürücüler yol kenarında durarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Motosikletliler ölümden döndüğü anları sosyal medyada paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Motosikletli ölümden döndü...
Motosikletli ölümden döndü...
Bomba gibi patladı! Korkunç görüntüler
Bomba gibi patladı! Korkunç görüntüler
Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
Korona gölgesinde düğünler nasıl olacak?
Korona gölgesinde düğünler nasıl olacak?
Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!
Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!
Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
Ölüm ile yaşam arasındaki o an!
Ölüm ile yaşam arasındaki o an!
İkinci dalgayı uyandırmadan...
"İkinci dalgayı uyandırmadan..."
Bayrampaşa'da virüs riski yüksek mi?
Bayrampaşa'da virüs riski yüksek mi?
İşte İstanbul'daki silahlı çatışmanın görüntüleri!
İşte İstanbul'daki silahlı çatışmanın görüntüleri!
Eyüpsultan'da virüs riski yüksek mi?
Eyüpsultan'da virüs riski yüksek mi?
Daha Fazla Video Göster