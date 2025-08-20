İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez üsttü Marmara Denizi Silivri açıkların da 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Derinliği 9.42, kilometre olarak belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN