İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

Giriş: 20.08.2025 23:28
Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez üsttü Marmara Denizi Silivri açıkların da 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Derinliği 9.42, kilometre olarak belirlendi.
