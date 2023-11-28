28 Kasım 2023, Salı
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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 28 Kasım 2023 Salı
İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 28 Kasım 2023 Salı günü birçok mahalle ve ilçede elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kesinti yapılacak saat ve bölgeler tek tek açıklandı. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...