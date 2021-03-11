İstanbul'da 150 milyonluk tapu dolandırıcılığı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bütün birikimleriyle ev alan 180 kişi ellerinde tapuları olmasına rağmen evlerine giremiyor. Nedeniyse müteahhit firmanın ev sahiplerine tapu iptal davası açıp, dairelerini başka insanlara kiraya vermesi... Peki böyle bir şey nasıl oluyor? İşte bu kadar da olmaz dedirten dolandırıcılık yönteminin detayları...