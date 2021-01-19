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İstanbul’da 11 yaşındaki kızın sokağı inleten sözleri: Annemi öldürüyorlar

DHA
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Giriş: 19.01.2021 14:09
Güncelleme:19.01.2021 14:10
Esenyurt'ta dairesini genişletmek isteyen kadına aynı binada oturan akrabaları izin vermedi. Aynı binada birinci katta oturan Gonca Kabataş, belediyeye durumu ihbar etti, zabıta ekipleri de inşaat çalışmalarını izinsiz olduğu için durdurdu. Gonca Kabataş'a hem akraba hem de komşusu olan kadın ile 3 oğlu saldırdı. Gonca Kabataş'ın saldırıya uğradığı anlarda 11 yaşındaki kızı da pencereye çıkarak "Annemi öldürüyorlar" diye bağırarak yardım istedi.
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