08 Mart 2022, Salı
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İstanbul'a yoğun kar uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak? Okullar tatil edilir mi? Canlı yayında bu sözlerle uyardı: Gümbür gümbür geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı kar kapıya dayandı. Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Kar fırtınasının son 35 yılın en kuvvetlisi olacağı belirtildi. Megakent İstanbul için de uyarı var. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Beyhan, “Henüz başlamadı ama gümbür gümbür geliyor. Bu öyle kazma kürek yaktıracak bir kar yağışı değil baya bizi Ocak normallerine götürecek bir soğuk” ifadelerini kullandı. Bayhan, "İstanbul için Perşembe ve Cuma okullara tatil kararı verilebilir." dedi.