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İstanbul’a kar yağacak mı? A Haber’de merak edilen soruya yanıt verdi

İstanbul’a kar yağacak mı? A Haber'de merak edilen soruya yanıt verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 11:40
Güncelleme:11.04.2025 12:04
Nisan ayının gelmesiyle birlikte herkes baharı beklerken Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken, İstanbul’a kar yağacak mı? sorusu sorulmaya başlandı. Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında bu soruyu yanıtladı. Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Bugün programına katılarak açıklamalarda bulunun Demirhan, “İstanbul’da bir kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar o kadar düşmeyecek. Ancak İstanbul’da yağmur şeklinde bir yağış bekleniyor.” dedi.
İstanbul’a kar yağacak mı? A Haber’de merak edilen soruya yanıt verdi
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