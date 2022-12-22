İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Güneşe aldanmayın diyerek uyardı

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayı başlıyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söylerken, birçok İstanbullu tarafından merak edilen 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna da yanıt verdi. Özdemir, "Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" diyerek, Zemheri soğukları için de tarih verdi.