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İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji duyurdu: Kar yurdun batısından giriş yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 10:21
Hafta sonu sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Cumartesi günü İstanbul'un batısında kar yağışı bekleniyor.
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