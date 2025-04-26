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İstanbul ve deprem gerçeği! İstanbul yapı stoku hangi seviyede?

İstanbul ve deprem gerçeği! İstanbul yapı stoku hangi seviyede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 16:23
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra başlayan sarsıntılar devam ediyor ve vatandaşlar korku içinde dışarıda kalıyor. Peki İstanbul’un binaları ne durumda? Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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İstanbul ve deprem gerçeği! İstanbul yapı stoku hangi seviyede?
İstanbul yapı stoku hangi seviyede?
İstanbul yapı stoku hangi seviyede?
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