26 Nisan 2025, Cumartesi
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İstanbul ve deprem gerçeği! İstanbul yapı stoku hangi seviyede?
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra başlayan sarsıntılar devam ediyor ve vatandaşlar korku içinde dışarıda kalıyor. Peki İstanbul’un binaları ne durumda? Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.