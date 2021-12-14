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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den SON DAKİKA uyarısı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda devam eden ve etkisini arttıracağı tahmin edilen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın gece geç saatlere kadar devam edecek. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam bin 200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;
Rüzgârın; Marmara Denizi'nde yarın (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın Çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.