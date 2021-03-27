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İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 70'i aştı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 27.03.2021 16:16
Güncelleme:27.03.2021 16:16
Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre saat 15.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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