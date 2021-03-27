- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 70'i aştı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı
Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre saat 15.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.
Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.