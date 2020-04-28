İstanbul trafiğinde son durum | Video

Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. Trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde işe gidenler yola çıktı.Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı. D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ile Haliç Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.