07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul trafiğinde son durum! Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

İstanbul trafiğinde son durum! Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 08:48
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? İşe ve okula gitmek üzere yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğunu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek canlı olarak aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Milyonların gözü bu toplantıda
Milyonların gözü bu toplantıda
Doğuda kış batıda lodos
Doğuda kış batıda lodos
İETT otobüsüne meşale atıldı
İETT otobüsüne meşale atıldı
Adana’da kimyasal atık paniği!
Adana'da kimyasal atık paniği!
Üsküdar Sahaflar Çarşısı’na yoğun ilgi
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na yoğun ilgi
3 aile birbirine girdi! Taşlı sopalı kavga kamerada
3 aile birbirine girdi! Taşlı sopalı kavga kamerada
Usta oyuncunun ölmeden önceki son görüntüleri...
Usta oyuncunun ölmeden önceki son görüntüleri...
Özge Ulusoy’un babası son yolculuğuna uğurlandı!
Özge Ulusoy’un babası son yolculuğuna uğurlandı!
Görme engelli Çağla’dan anlamlı konser!
Görme engelli Çağla’dan anlamlı konser!
Gençlerin gözünden Türk sineması!
Gençlerin gözünden Türk sineması!
Ankara’da başıboş köpek dehşeti!
Ankara’da başıboş köpek dehşeti!
Daha Fazla Video Göster