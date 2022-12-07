İstanbul trafiğinde son durum! Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? İşe ve okula gitmek üzere yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğunu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek canlı olarak aktardı.

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