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İstanbul trafiği drone kamerasında

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Giriş: 06.10.2021 09:06
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi her geçen gün artıyor. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde.

İstanbul trafiği drone kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul trafiği drone kamerasında
İstanbul trafiği drone kamerasında
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