06 Ekim 2021, Çarşamba
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İstanbul trafiği drone kamerasında
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi her geçen gün artıyor. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde.
İstanbul trafiği drone kamerasıyla görüntülendi.