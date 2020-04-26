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İstanbul Taksim'de ‘Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım etti |Video

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26.04.2020
İstanbul Taksim’de korona virüs(Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, polis babaları tarafından dilendirilen iki çocuğa yardım elini uzattı.

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de sokaklar ve meydan boş kaldı.

Polis ekipleri meydanları, caddeleri ve sokakları sık sık denetledi. Denetlemeler sırasında Sıraselviler Caddesi'nde bulunan Kazancı Yokuşu'nda polis iki başıboş çocuğa rastladı. Biri 12 diğeri 16 yaşında olan iki çocuğa ne yaptıklarını soran ekipler, çocukların dilendiklerini öğrendi.

'BABAM BİZİ DİLENDİRİYOR'
Polisler çocukları alıp ilçe emniyetine götürmek isterken, çocuklar babalarının kendilerini oradan alıp tekrar dilendirdiğini söyledi. Şirinevler'de oturduklarını söyleyen çocuklara daha sonra ekipler, yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Ardından polisler iki çocuğu alıp Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. İHA

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