İstanbul Sultangazi'de otomobil yangını! Karısına kızdı aracını yaktı

Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken sürücü gözaltına alındı. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sapin, 34 BY 6865 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi.



Aracını durduran Mehmet Sapin, koltuklarını ateşe verdi. Alev alev yanan araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durabildi. Alevleri gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olan biteni meraklı gözlerle izleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Sapin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ARKA KOLTUĞU YAKTI"

Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Çocuklarımla birlikte balkonda oturuyordum. Bir baktım araba yanaştı, sürücü indi. Arka koltuktan ateşi yakınca alevler yükseldi. Sürücü aracı kendi yaktı. Araba, yana yana, geri geri gitti. Duvara çarptı, öyle durabildi" dedi.

"NE OLDUĞUNU BENDE BİLMİYORUM"

Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise, aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, "Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.