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10.02.2020
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de iki öğrenci grubu arasında tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı. Yaklaşık 50 öğrenci arasında yaşanan kavga çevredekilerin büyük tepkisini çekti. Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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