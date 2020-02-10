10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi

İstanbul Sultanbeyli'de iki öğrenci grubu arasında tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı. Yaklaşık 50 öğrenci arasında yaşanan kavga çevredekilerin büyük tepkisini çekti. Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
37 ilde eğitime kar engeli! İşte o iller...
37 ilde eğitime kar engeli! İşte o iller...
Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı!
Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı!
Kar fırtınası böyle geldi
Kar fırtınası böyle geldi
İhsan Çapar dolandırıcılıktan tutuklandı
İhsan Çapar dolandırıcılıktan tutuklandı
Eğlence kabusa döndü! Her anı kamerada...
Eğlence kabusa döndü! Her anı kamerada...
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Emniyetten duygulandıran 'bayrak' videosu paylaşımı
Emniyetten duygulandıran 'bayrak' videosu paylaşımı
Daha Fazla Video Göster