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İstanbul Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı | Video
İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.
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