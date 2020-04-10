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10.04.2020

İstanbul Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı | Video

İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.

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