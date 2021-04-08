08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi

İstanbul Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 19:35
Güncelleme:08.04.2021 19:35
Son dakika yaşam haberleri... Şile Limanı'nda demirli bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şile Limanı'nda demirli bulunan bir balıkçı gemisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi
Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi
Tam kapanma olur mu?
Tam kapanma olur mu?
Gelin gittiği köye muhtar oldu
Gelin gittiği köye muhtar oldu
Türk Polis Teşkilatı ATAKa geçti!
Türk Polis Teşkilatı "ATAK"a geçti!
CHP yaşanmaz hale getirdi!
CHP yaşanmaz hale getirdi!
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
Melez-mutant virüs endişesi!
Melez-mutant virüs endişesi!
Daha Fazla Video Göster