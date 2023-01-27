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İstanbul Sancaktepe’de kan donduran olay! 3 çocuğunu asarak intihar etti

İHA
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Giriş: 27.01.2023 13:22
Son dakika haberi... Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
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