İstanbul Sancaktepe’de kan donduran olay! 3 çocuğunu asarak intihar etti

Son dakika haberi... Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

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