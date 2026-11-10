Abu Dabi'deki üçlü zirveden barış çıkar mı? Ukrayna, Rusya ve ABD aynı masada!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiği hızlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, 10-11 Kasım tarihlerinde ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yeniden müzakere masasına oturması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerden umutlu olduğunu belirtirken Avrupa'nın müzakere sürecindeki rolü de tartışma konusu oldu. Gözler, savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik temaslara çevrildi.