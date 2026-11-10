İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! COP31'de ikinci gün: Hangi paneller düzenleniyor?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde ikinci gün başladı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin ön plana çıktığı zirvede, iklim diplomasisine yönelik görüşmeler devam ediyor. Peki, COP31'in ikinci gününde hangi paneller düzenleniyor, hangi konular ele alınıyor? Zirvedeki son gelişmeleri ve günün programına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.